La Parrocchia Sant'Agostino è in festa per il Sacro Cuore di Gesù. Il programma, strettamente liturgico per via dell'emergenza sanitaria ancora in atto, ha già proposto la celebrazione del 4 giugno ed ogni giorno vi sono messe alle 8.00, alle 9.15 ed alle 19.00.Stasera, 11 giugno, si festeggia lacon la celebrazione eucaristica presieduta da don Massimiliano Fasciano sempre alle 19.00.I festeggiamenti curati dalpresieduta daproseguiranno dal 25 giugno al 3 luglio con la novena e poi domenica 4 luglio si terrà la festa parrocchiale.Intanto da qualche giorno, all'esterno della parrocchia, in piazza Sant'Agostino, sono state allestite le luminarie, primo simbolo di un timido ritorno alla normalità, che tutti auspichiamo possa esserci dal prossimo autunno.