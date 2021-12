Sabato nuovo Consiglio comunale di Giovinazzo

È stato nuovamente convocato, per sabato 4 dicembre alle ore 16.00, il Consiglio comunale.All'ordine del giorno tre punti, tutti riguardanti l'approvazione dello schema di convenzione relativo al permesso di costruire ed a ristrutturare immobili in tre diverse zone della città:e nei pressi della strada statale 16 adriatica nel tratto costiero che porta a Molfetta. In quest'ultimo caso, forse il punto più importante all'ordine del giorno del Consiglio convocato da Alfonso Arbore, le forze politiche presenti nella massima assise cittadina si confronteranno sul progetto di riconversione, su cui l'amministrazione comunale punta molto, presentato di recente ad Urbanpromo a Milano.Considerata l'attuale situazione epidemiologica legata al Covid-19 e con l'aumento dei contagi in città, la seduta dell'Aula "Pignatelli" sarà a porte chiuse e sarà trasmessa in streaming sul sito dell'ente comunale sul suo canale YouTube.