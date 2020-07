Sabato 1° agosto tornano le Comunicazioni del Sindaco alla città

Torneranno sabato 1° agosto lesui temi più caldi dell'agenda politica.L'appuntamento è fissato per le ore 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II, dove potranno essere rispettate le norme anti-Covid. Per chi vorrà ascoltaree gli amministratori presenti, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.Quattro i grandi temi su cui il primo cittadino e la sua Giunta riferiranno ai giovinazzesi: l'aggiornamento sullo stato dei lavori nella discarica di San Pietro Pago; la presentazione del sito web di promozione turistica; il focus sulle vicende processuali legati alla maglia urbanistica della zona artigianale D1.1 ed infine un passaggio sul monitoraggio civico attraverso il sito web comunale.Una prima occasione di confronto con i cittadini e di aggiornamento su quanto prodotto dalla macchina amministrativa in questi primi mesi post-lockdown.