Comunicazione di metà mandato: l'amministrazione comunale in Sala San Felice

Questa sera, domenica 10 novembre, alle 19.30, all'interno della Sala San Felice nel borgo antico di Giovinazzo, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Sollecito,, dopo circa due anni e quattro mesi dall'insediamento.Sarà questa l'occasione per incontrare stampa e cittadini e per fare il punto della situazione, chiarendo obiettivi e prospettive per una città che ha ancora voglia di crescere ed in cui però c'è ancora tanto da fare e si sta acuendo la distanza tra chi ci abita e chi arriva da visitatore esterno. Si parlerà di Lavori Pubblici, Urbanistica, Turismo, Servizi Sociali, Cultura e di diversi aspetti della vita amministrativa locale.Ovviamente l'intera cittadinanza è invitata.