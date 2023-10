Roghi notturni di rifiuti: la segnalazione di un lettore (FOTO)

2 foto Roghi rifiuti

L'ultima segnalazione risale all'11 ottobre scorso, ma sono decine inelle campagne di Giovinazzo.La segnalazione è arrivata da un lettore che nella serata del 10 ottobre aveva avvertito un odore acre intenso giungere sino nel centro abitato. Come ricorda lo stesso cittadino, è severamente vietato dalla legge appiccare fuochi in campagna, come recita il regolamento di Polizia Locale.Il lettore si era messo alla ricerca e, nonostante il buio, aveva individuato la zona approssimativa nei pressi della provinciale per Terlizzi. L'indomani mattina, complice una bella luce, era riuscito ad individuare le zone da cui provenivano le esalazioni tossiche per le persone: una non lontana dal Centro diurno Gocce di Memoria, l'altra non lontana da una sala ricevimenti e da aziende agricole lungo la provinciale 107 che conduce a Terlizzi. Le foto che vi mostriamo sono l'esito delle sue ricerche.A lui va il grazie della comunità, ma quanti sono i roghi notturni non sanzionati? Quanta spazzatura c'è nelle nostre campagne e come si può definitivamente contrastare questo fenomeno?Le risposte alle istituzioni. Noi ancora una volta dobbiamo documentare ciò che non vorremmo documentare.