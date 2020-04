Roberto Speranza conferma: misure contenimento virus prolungate al 13 aprile

«I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali».Lo ha detto il Ministro della Salute,durante il dibattito al Senato di questa mattina, 1° aprile, il quale ha sostanzialmente annunciato il prolungamento di tutte le disposizioni restrittive per contenere la diffusione del contagio da CoronavirusResteranno con ogni probabilità chiuse le scuole di ordine e grado e le attività commerciali che non sono ritenute atte a soddisfare le prime necessità della popolazione.«Gli italiani - ha poi precisato Speranza- hanno dato una grande prova di maturità. Gli esperti hanno chiarito che siamo sulla strada giusta e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Sarebbe un errore imperdonabile - la sottolineatura necessaria - scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del virus. È una battaglia lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia».Una decisione del Governo che dovrebbe quindi essere confermata dal capo dell'Esecutivo,nelle prossime ore e che tende a non far rilassare troppo la popolazione, in un momento ancora decisivo per arrivare ad un contenimento dei contagi, soprattutto nelle regioni meridionali.Ieri in Puglia si sono infatti registrati altri 91 contagi e ben 19 decessi. Nulla per cui si possa pensare di abbassare la guardia.