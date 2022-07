Riva del Sole festeggia 47 anni di attività con la musica di Mario Venuti

Un evento per festeggiare il 47° anniversario di, l'hotel residence che si affaccia sul mare pugliese. Venerdì sera 15 luglio, alle ore 20.30, ospite della serata sarà, cantautore italiano che con la sua voce raffinata e il sound pop-rock accompagnerà la magica serata estiva.Nella suggestiva location dell'hotel Riva del Sole, con il panorama sul mare in una cornice di relax e spensieratezza, l'evento coronerà il traguardo dei 47 anni di attività per la struttura giovinazzese.È possibile assistere al concerto con diverse opzioni disponibili.Per prenotazioni e maggiori informazioniStrada Statale 16 km 787+225 – Giovinazzo080 394 3166