Riqualificate aree di via Toselli e delle piazzette Sicolo e Kennedy

6 foto Riqualificazione via Toselli, piazza Sicolo e piazza Kennedy

Prosegue a Giovinazzo la riqualificazione di tutte le piazzette e degli spazi di aggregazione della città. Nuovi arredi urbani sono stati installati nelle due villette diora anche illuminate e con nuove panchine. Panchine identiche per tipologia e cromia anche inInstallati anche quattro tavoli da ping pong in villa e nella villetta di viale Aldo Moro, quest'ultima ora anche dotata di nuovo impianto a led e ormai prossima anche alla sistemazione dell'area ludica presente.Posizionati anche alcuni tavoli con scacchiere, uno nel Parco Scianatico e un altro proprio nella villetta di viale Moro. Intanto, è ormai imminente anche la sistemazione dell'area giochi delmentre si è conclusa la gara di riqualificazione degli spazi a verde di«Prosegue la rigenerazione di interi comparti urbani: impianti di pubblica illuminazione a led, arredi urbani ed aree giochi sono ormai presenti in ogni quartiere - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - Si continuerà ancora su questo solco continuando a riqualificare quanto più possibile ogni contesto aggregativo della città».