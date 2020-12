Rifiuti, ripulita dal Comune di Giovinazzo strada delle Carrare (FOTO)

8 foto Pulizia dell'agro tra Giovinazzo e Bitonto

Continua senza sosta l'attività del Comune per ripulire l'agro giovinazzese dagli scempi dei vandali.Le foto allegate mostrano gli operatori ecologici dell'Impregico, la società che per conto del Comune si occupa della pulizia urbana, mentre rimuovono i rifiuti abbandonati«Ancora una volta abbiamo rimosso rifiuti abbandonati da gente senza scrupoli e continueremo a farlo, nonostante la rabbia e a volte anche il senso di sfiducia che ci pervade - dichiara il sindaco-. Ma la mia e la vostra cittàe io non mi stancherò di andare avanti perché sono supportato da tantissimi miei concittadini che come me amano Giovinazzo e si indignano davanti a queste scene. Però, non mi stancherò mai di dire a questi vandali - conclude - che noi oggi disponiamo dii e che,».