8 foto Rifiuti come se piovessero. Lama Castello è una discarica a cielo aperto

Non c'è pace per i rifiuti nelle campagne di Giovinazzo. Gli scatti effettuati nella lama Castello, area sottoposta a tutela della biodiversità dal, parlano di spazzatura, di pattume, di immondizia, di tutti quei rifiuti che ci sommergono e ci tolgono il fiato, la salute, la bellezza.Non servono commenti per definire quest'ennesima discarica a cielo aperto che nasce tra inerzia amministrativa e inciviltà. Nell'ambito del piano di controllo del territorio finalizzato a prevenire e a reprimere gli odiosi reati contro l'ambiente, le, sotto il coordinamento della, sono tornate in città. L'ultima segnalazione era del mese di maggio , oltre 6 mesi fa. Da allora nulla è cambiato, i rifiuti non sono affatto diminuiti. Anzi.Il personale dell'associazione nazionale e comunitaria con sede a Molfetta, coordinato dal presidente, hanno individuato vari accumuli di rifiuti: dagliaglisino ai. In mezzo al pattume, oltre a plastica e vetro, pureformato dairregolarmente smaltito su un terreno agricolo, liberamente accessibili da tutti, con grave pericolo per la salute dei cittadini.E pensare che, dal 2015,appoggiarono la petizione promossa dall'associazioneper la realizzazione di un parco naturalistico urbano con lo scopo di «reintrodurre - era scritto sui volantini distribuiti all'epoca -autoctone, ormai scomparse». Dalle sostanze nocive ai colori dei fiori: così si sarebbe potuto fare, una filosofia di viaggio che permette di vedere il lato vero di una destinazione.La realizzazione di un parco naturalistico, infatti, non solo avrebbe restituito dignità ad un luogo, ma ne avrebbe fatto il fulcro vitale di una vera e propria rinascita. E invece proprio quel luogo, a distanza di un quinquennio, è diventato, una vera e propria piaga che ferisce l'ambiente e pesa sulle tasche di tutti i cittadini. «Abbiamo inviato il nostro rapporto alle- dice Battista -. L'obiettivo è che si riesca a risalire al responsabile del degrado».Intanto quello che si chiede sono. Foto, quelle inserite all'interno della nostra gallery fotografica, che colpiscono come un pugno allo stomaco, perché sono la testimonianza di un'inciviltà che, anche con l'uso dicome leo il, appare dura da contrastare.