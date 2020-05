10 foto Eternit, scarti edili e pneumatici: al setaccio la lama Castello

È scattata ieri un'imponente attività di rastrellamento rurale svolta dalle: al centro del servizio, derivante da un'ampia attività di controllo delle campagne, la lama Castello, area sottoposta a tutela della biodiversità dalNell'ambito del piano di controllo del territorio finalizzato a prevenire e a reprimere gli odiosissimi reati contro l'ambiente, le guardie zoofile, con funzioni di polizia giudiziaria, hanno individuato «un sito - secondo il numero uno dell'associazione di Molfetta,- che, per condotta abituale illecita di ignoti, si è di fatto trasformato in un luogo di scarico e deposito incontrollato» in cui sono stati riversati quantitativi di rifiuti, anche pericolosi e speciali.Gli agenti - accanto ai fiori tipici del periodo primaverile - hanno scoperto accumuli di rifiuti: dagliagli, daiall'. E in mezzo al pattume, oltre a, anche. Particolare attenzione ha suscitato la presenza diformati dairregolarmente smaltiti su alcuni terreni agricoli, liberamente accessibili da tutti, con grave pericolo per la salute dei cittadini.E pensare che, dal 2015,appoggiarono la petizione promossa dall'associazioneper la realizzazione di un parco naturalistico urbano con lo scopo di «reintrodurre - era scritto sui volantini informativi distribuiti all'epoca in città -autoctone, ormai scomparse a causa dell'utilizzo dei diserbanti». Dalle sostanze nocive ai colori dei fiori: anche così si sarebbe potuto fareLa realizzazione di un parco naturalistico, infatti, non solo avrebbe restituito dignità ad un luogo, ma ne avrebbe fatto il fulcro vitale di una vera e propria rinascita. E invece proprio quel luogo, a distanza di un quinquennio, è diventatouna vera e propria piaga che ferisce l'ambiente e pesa sulle tasche di tutti i cittadini. «Abbiamo inviato il nostro rapporto, completo di foto, alleper gli interventi di legge», conclude Battista.Foto - quelle inserite all'interno della nostra gallery fotografica - che colpiscono come un pugno allo stomaco, perché sono la testimonianza di un'inciviltà che si manifesta vigliaccamente e che, anche con l'uso dicome le, appare dura da contrastare.