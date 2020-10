Non è il primo caso, purtroppo, di attività commerciale costretta a una chiusura temporanea per interventi di sanificazione a seguito del riscontro di una positività al Covid. Colpisce, però, la forma attraverso cui laha inteso comunicare sui social, al pubblico, la necessità di un breve stop.«Riapriremo regolarmente mercoledì mattina. Troverete solo me... Di solito sono sempre "positiva" ma questa volta risulto negativa!» ha spiegato l'imprenditrice in un post apparso su Facebook.Quanto alla sua fidata collaboratrice, invece, «è sempre "negativa" ma questa volta purtroppo è positiva» ha aggiunto. «Rimarrà a casa ma per fortuna sta bene» ha concluso la titolare dell'attività, rassicurando sulle sue condizioni fisiche.Un messaggio dal quale traspareal cospetto delle avversità che fa onore alla negoziante, specie in questo periodo così critico per tutti i commercianti.