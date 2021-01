Riapertura scuole, la Regione Puglia attende le decisioni del Governo

Michele Emiliano ha deciso di attendere le misure che emanerà a livello nazionale il Consiglio dei Ministri, che si riunirà alle ore 21 di questa sera, lunedì 4 gennaio, per ciò che attiene il tema del rientro a scuola da giovedì 7: «All'interno della cornice normativa che traccerà il Governo, vedremo se sarà necessario intervenire con un'ordinanza regionale più restrittiva», ha dichiarato.«Di sicuro, la Puglia in questa fase così incerta sull'evoluzione della curva epidemiologica e dell'indice Rt, intende tutelare la salute pubblica e», ha precisato il governatore.Le rappresentanze sindacali pugliesi, all'unanimità, hanno chiesto nella riunione tenuta domenica in videoconferenza al Presidente di rinviaree di stabilire per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la didattica a distanza. Alla luce delle previsioni nazionali di un innalzamento dell'indice Rt, Emiliano ha ammesso di andare proprio in questa direzione col suo provvedimento.