Restrizioni a Giovinazzo: il mercato settimanale si svolgerà regolarmente

Il mercato settimanale di Giovinazzo resterà aperto anche questa mattina, venerdì 12 marzo, in attesa dell'emanazione dell'ordinanza del Sindaco in tema di contrasto al contagio da Sars CoV2.Nel pomeriggio di ieri si era riunito iled il provvedimento dovrebbe ricalcare quello regionale, in attesa che in serata il Governo centrale decida in quale zona sarà collocata la Puglia per la prossima settimana.All'area mercatale, pertanto, si accederà con le medesime regole delle ultime settimane: misurazione della temperatura corporea da parte dei volontari del SerMolfetta ai tre varchi di via Giacomo Matteotti, via Giovinazzesi nel Mondo e viale Aldo Moro; ingressi contingentati nei momenti di massima affluenza; mascherina indossata correttamente. Vietato creare capannelli o assembramenti di ogni tipo.All'interno del perimetro prevista anche la presenza della Polizia Locale.