Rendiconto 2019: se ne discute in Consiglio comunale

Seduta convocata per questo pomeriggio alle 17.30

È stata convocata dal Presidente Alfonso Arbore per questo pomeriggio, 12 agosto, alle ore 17.30, una nuova seduta del CNell'ordine del giorno spicca il punto 2, in cui l'assemblea cittadina sarà chiamata a discutere dipassaggio ritenuto fondamentale per la programmazione amministrativa dei mesi a venire.Al primo punto ci sarà una comunicazione sul prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Gli ultimi due punti riguardano infine la discussione e l'eventuale riconoscimento e liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da altrettante soccombenze giudiziarie dell'Ente.