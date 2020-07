Regionali, ecco le 14 liste a sostegno di Michele Emiliano

La coalizione di centrosinistra scalda i motori in vista delle regionali in Puglia del prossimo settembre.Sono quattordici le liste che appoggiano la candidatura del Presidente uscente,che ieri mattina ha presentato i simboli del suo schieramento in un hotel di Bari. Si tratta di:«Non è stato facile mettere insieme centinaia di candidati - dice Emiliano -. Sarà una campagna elettorale dove ogni candidato diventa il rappresentante del presidente, e viceversa. Dovranno andare casa per casa, rubrica per rubrica; non basterà qualche grande portatore di voti per spiegare ai pugliesi quello che accadrà, quello che è accaduto e il modo in cui vogliamo amministrare la regione in futuro».Una coalizione composita, quella che sostiene Emiliano: dal simbolo della falce e martello a unità politica di ispirazione popolare, cattolica e liberale, passando per il Pd (partito di governo nazionale) e Italia in Comune, esperienza politica di civismo fondata dal sindaco di Parma Pizzarotti.«Un popolo di orientamento anche molto diverso che sostiene la "coalizione della Puglia" - prosegue Emiliano - . Ci fa piacere rappresentare un popolo con le sue diversità, tradizioni ma anche voglia di innovazione. Crediamo nel fatto che la Puglia crescerà e migliorerà ancora, allontanandosi dal buio in cui vivevamo solo quindici anni fa».Emiliano, poi, coglie l'occasione per controbattere alle accuse su Psr e Xylella su cui hanno insistito il centrodestra e ItaliaViva in questa prima fase di campagna elettorale: «Sul Psr non abbiamo perso ancora un soldo. Ci sono cause giudiziarie che hanno bloccato il Psr, lo dovrò ripetere molte volte in questa campagna elettorale. Ribadisco, carte alla mano, che la Xylella è stata bloccata a Locorotondo ed è ferma lì da quattro anni».