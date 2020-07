Regionali 2020, Nico Bavaro e Angela Barbanente incontrano i cittadini di Molfetta

Giovedì 23 luglio a partire dalle 19,30, in piazza Principe di Napoli, Nico Bavaro, candidato al consiglio regionale pugliese per la lista Puglia Solidale e Verde, e la professoressa Angela Barbanente, già assessora al Territorio della Regione Puglia nella giunta Vendola, incontreranno i cittadini di Molfetta.Bavaro e Barbanente saranno accompagnati da Silvia Rana, consigliera comunale di Molfetta, Michele Jacono e Cosimo R. Sallustio, rappresentanti cittadini di Sinistra Italiana. Difesa della sanità pubblica e del presidio ospedaliero, consumo zero del suolo, attenzione alle periferie, tutela dei settori di pesca e agricoltura, della costa e del mare, dei diritti dei lavoratori della zona Asi e sostegno agli interventi urgenti in materia di protezione delle lame, saranno i principali argomenti affrontati nel corso dell'incontro.Nico Bavaro, segretario regionale di Sinistra Italiana, è stato candidato alle elezioni politiche del 2018 collezionando 5300 preferenze. Ha mosso i primi passi in politica nella stagione dei movimenti no-global, ha studiato a Bologna dove si è laureato con una tesi in Semiotica, presso la facoltà di Scienze della comunicazione. È giornalista ed esperto di comunicazione pubblica, politica e sociale.