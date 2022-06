"Referendum per la Giustizia giusta", Francesco Paolo Sisto a Giovinazzo

. È questo il tema dell'incontro-dibattito che si terrà questa sera, 4 giugno, dalle 19.30, in piazzale Aeronautica Militare a Giovinazzo.L'ospite d'onore e relatore di grande livello sarà, sottosegretario di Stato per la Giustizia, che illustrerà le ragioni del "Sì" ai cinque quesiti referendari, ai quali gli italiani saranno chiamati a rispondere il 12 giugno. A Giovinazzo si vota dalle 7.00 alle 23.00, in un'unica giornata e lo spoglio sarà immediato, appena chiuse le urne. Quello delle comunali inizierà alle 14.00 di lunedì 13 giugno.Francesco Paolo Sisto sarà dunque ospite della locale sezione di Forza Italia, guidata da, per chiarire le ragioni che porteranno a votare favorevolmente. Sisto è avvocato penalista di fama nazionale, docente universitario, nonché componente della I Commissione Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati.Ad introdurre la serata ci saràconsigliere comunale uscente di Forza Giovinazzo, mentre i saluti istituzionali saranno portati dal sindaco,