ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, ha convocato una nuova seduta della massima assise cittadina in modalità a distanza per martedì 13 aprile, alle ore 18.Tra i punti all'ordine del giorno anche la questione relativa al progetto di ristrutturazione e riconversione dell'manufatto abbandonato che sorge in località Belluogo, sulla costa a sud di Giovinazzo.In Aula "Pignatelli" si discuterà altresì della concessione della cittadinanza onoraria italiana all'attivista dei diritti umani, formatosi anche a Bologna,, detenuto da più di un anno nelle carceri del suo Paese d'origine, l'Egitto.1. Adesione alla mozione del Consiglio Regionale della Puglia in materia di localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari del 12/01/2021.2. Richiesta al Governo Italiano di conferimento della Cittadinanza Italiana onoraria a Patrick Zaki. Ordine del giorno.3. Progetto di ristrutturazione edilizia con trasformazione di manufatto legittimamente esistente finalizzato all'adeguamento strutturale in funzione al cambio di destinazione d'uso da produttivo industriale a produttivo turistico, sito sulla S.S. 16 Km 785 in Giovinazzo località "Belluogo", zona E1 del P.R.G. del Comune di Giovinazzo (BA). Fg 9 part 7-22-321 (ex marmeria "Barbone"). Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Comunali Antonella Marzella, Pietro Sifo e Ruggero Iannone.