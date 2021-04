Record di contagi in Puglia, Lopalco: «Evitare di muoversi da casa»

Nella giornata di oggi, 1° aprile, la Puglia ha fatto registrare il record di contagi da inizio pandemia in sole 24 ore. Sono infattii positivi emersi dall'analisi di 13.293 tamponi effettuati, con percentuale del 17,82% sul campione totale. Dati inquietanti che dimostrano come la Puglia sia in piena terza ondata e che di fatto preannuncia la permanenza in zona rossa per le prossime settimane se l'indice di contagio non si abbasserà.Sul punto si registrano le dichiarazioni dell'Assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, decisamente preoccupato per l'andamento epidemiologico: «La circolazione del virus in Puglia - sottolinea - rimane alta e i contagi comunicati toccano quota 2.369, un dato mai registrato dall'inizio dell'emergenza.Ecco perché è importante rispettare le misure di sicurezza e prevenzione. Nonostante le norme limitino al minimo le possibilità di spostamento - ha quindi giustamente osservato - , è visibile a tutti cheQuestoLopalco ha quindi insistito sull'importanza delle festività pasquali nella lotta alla diffusione del virus: «Le prossime festività pasquali saranno un altro tornante della pandemia.per non peggiorare la situazione. Evitiamo di affollare i luoghi pubblici - ha ribadito l'Assessore -, facciamo la spesa in orari non di punta,Una visita di cortesia per scambiarsi gli auguri può essere il. Il virus cammina su chi si incontra, si saluta o si abbraccia e si propaga ad altissima velocità», è stata la considerazione finale.