Rampe disabili a Giovinazzo, le precisazioni dell'azienda realizzatrice

Alcuni video social ed articoli di testate giornalistiche avrebbero fuorviato i cittadini circa il progetto di realizzazione dellesul litorale di Ponente a Giovinazzo (in foto il rendering).Dalla, società che si sta occupando della realizzazione, arriva dunque una precisazione:«L'area in questione - spiega l'amministratore unico, l'architetto-, per l'agevole accessibilità della battigia e la favorevole profondità del fondale, è stata suggerita da alcuni rappresentanti di associazioni nonché cittadini, che hanno avuto come portavoce il campione paralimpico Luca Mazzone, durante un confronto avvenuto prima della progettazione e tenutosi pubblicamente presso la Sala S. Felice.L'intervento è in corso di realizzazione - è la precisazione ulteriore - seppur con i tempi viziati dalle condizioni meteo marine spesso avverse e dall'approvvigionamento delle forniture autorizzate dagli enti preposti tra cui la Soprintendenza. Inoltre si è scelto di posticipare l'esecuzione dei lavori proprio per consentire la fruizione della spiaggia oltre settembre dato il prolungarsi della scorsa stagione estiva.Ad oggi - sottolinea l'architetto - la fase più delicata dei lavori, la fondazione, è stata già eseguita ed è stata anche approvata una variante in corso d'opera per migliorare ancora di più l'intervento. In sintesi - chiosa Marzulli - l'opera sarà sicuramente conclusa e pronta per la prossima stagione estiva».