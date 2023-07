Rampe in spiaggia per disabili, contratto firmato. Saranno pronte nel 2024

Saranno ultimate per l'estate 2024 le rampe per l'accesso dei disabili ad alcuni punti della costa giovinazzese. Sono queste le tempistiche per la loro realizzazione.«Insieme all'assessore Gaetano Depalo - ha spiegato il sindaco Michele Sollecito - abbiamo effettuato nella mattinata di venerdì 30 giugno un sopralluogo con l'impresa Masellis che realizzerà la rampa per disabili in località Trincea. Siamo stati accompagnati dall'arch. Francesco Marzulli (studio Ideam) che ha progettato l'intervento. Acquisiti finalmente tutti i pareri (sovrintendenza, Mit, capitaneria)attuativo con l'impresa. Il cantiere partirànel frattempo l'impresa provvederà ad approvvigionarsi del materiale. Si tratta - ha concluso il sindaco - di un'opera di ingegneria naturalistica notevole e che non dovrà essere più rimossa, garantendo quindi l'accesso e la fruibilità della spiaggia tutto l'anno».