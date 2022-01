Gli episodi sono avvenuti in via Celentano, via Curatoli e via Pignatelli. Indagano i Carabinieri

Nella notte di San Silvestro e in quelle dopo sono statiad almeno. I vandali avrebbero operato indisturbati e questo inquietante raid ha rovinato la giornata a moltissimi giovinazzesi, che si sono visti costretti a ricorrere all'intervento del gommista e, nei casi più gravi, persino del carro attrezzi.E questo brutto risveglio per tanta gente residente fra via Celentano, via Curatoli e via Pignatelli, si deve ad un gruppo di balordi scatenati che avrebbero agito con coltelli e punteruoli. Ad un'auto, addirittura, sono stati tagliati due dei quattro pneumatici. Sugli episodi indagano idella, con la volontà di capire e reagire, dando un volto e un nome agli ignoti balordi, predisposti verso ignobili atti vandalici, privi di cognizioni, oppure alla ricerca di qualche rivalsa.Resta da capire se si tratti di episodi isolati o se dietro ci sia un'unica mano, ma bisogna denunciare alle forze dell'ordine l'accaduto, perché in mancanza di una denuncia non si potrebbero acquisire le immagini di videosorveglianza sparse nella zona a ridosso di Sant'Agostino sperando di raccogliere qualche indizio utili all'individuazione dei responsabili. «Siamo comprensibilmente preoccupati - afferma un signore che abita nel quartiere - e confidiamo in una rapida soluzione».Ma ci vuole collaborazione: «Alle vittime di questo pessimo gioco, di gesti di vandalismo gratuiti che nulla hanno a che fare con le singole persone - continua -, nella speranza che questo smuova serrati controlli per fermare l'idiota frustrato in questione. Così è davvero insostenibile».