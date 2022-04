Quarte dosi: due centri vaccinali riferimento per i giovinazzesi

Sono state avviate la scorsa settimana le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti-Covid su pazienti over 60 con fragilità ed over 80.Dopo le disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari al termine dell'emergenza sanitaria del 31 marzo scorso, nel Nord Barese è rimasto aperto solo il centro vaccinale allestito all'interno delE quindi è quella la struttura di riferimento per ruvesi, terlizzesi, molfettesi, giovinazzesi e bitontini. In via Cappella dei Chicoli ci si può vaccinare, anche senza prenotazione,Da comprendere se l'ASL confermerà poi in maggio l'apertura del punto vaccinale di popolazione terlizzese.Già con le terzi dosi, però, i residenti a Giovinazzo hanno potuto riscontrare l'efficienza del centro allestito all'interno della, periferia nord di Bari, a 5 minuti netti di auto dalla cittadina adriatica (uscita strada statale 16 bis Catino-San Pio). Lì si potrà accedereIn questa fase resta fondamentale spegnere la diffusione del virus e mettere al riparo da forme gravi fragili, over 60 fragili e over 80 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno quattro mesi.Un'estate di completa riapertura passa anche attraverso questo nuova fase vaccinale.