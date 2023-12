«Quando l'estate non finisce mai». Sinistra Italiana Giovinazzo bacchetta l'amministrazione

Non si spegne affatto l'eco delle polemiche e del confronto serrato in Consiglio comunale tra maggioranza ed opposizioni, tra sindaco Michele Sollecito e consiglieri di minoranza. Sul piatto del confronto la stagione estiva, mai davvero messa da parte, in una cittadina che sta cercando di vivere di una economia legata all'accoglienza ed al turismo almeno da aprile ad ottobre.è tornata sul punto, ha bacchettato attraverso una nota social l'esecutivo cittadino, ma ha anche lanciato la proposta di un confronto serrato sin da ora, sin dai mesi invernali, per non arrivare "lunghi" all'estate, programmando tutto senza creare attriti tra investitori e residenti, con una regolamentazione della movida che possa accontentare tutti.Ecco il comunicato integrale della sezione guidata da Gaia Giannini. (G.B.)«A Giovinazzo è ancora "Estate". Non sicuramente per le temperature, finalmente autunnali. Ma per i temi che hanno riguardato l'estate 2023. È stata l'estate delle spiagge con servizi, della movida fuori controllo, delle 100 mila presenze in una città che non riesce ancora a coniugare turismo, benessere dei cittadini e rispetto delle regole. È stata l'estate della Promenade,È stata l'"Estate" della piattaforma della Rotonda tolta a novembre dopo che una burrasca l'ha distrutta con relativo inquinamento ambientale. Ed è così che nello scorso Consiglio Comunale era ancora "Estate" e il sindaco ha riferito all'Assise che sta attendendo un riscontro sui rilievi effettuati degli organi preposti, circa il potenziale danno ambientale arrecato dal mancato smontaggio della "terrazza" installata sul lungomare, in località Rotonda.E in questa "Estate" che sembra non terminare mai, non poteva mancare un tormentone. E al tormentone "Noi siamo contro quelle scelte politiche che riteniamo non portino un bene alla comunità! Quelle scelte che ad esempio portano al tavolino selvaggio, occupando strade e passaggi pedonali e che, in diverse occasioni, non permettono neanche la realizzazione di manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune. Ben venga il privato lì dove riesce a rendere accessibile e con servizi adeguati metri e metri di spiaggia diversamente inaccessibili e abbandonati e che riesce ad attrarre visitatori in città con le sue attività turistiche.Ma in nome del turismo, non dobbiamo rinunciare a spiagge da sempre frequentate dai giovinazzesi, e luoghi del cuore di intere generazioni, e ci riferiamo con chiarezza alla spiaggia della Rotonda.Non possiamo accettare che da giugno a settembre si possa mettere musica fino alle 2:00 di mattina, senza rispettare alcuna normativa sull'inquinamento acustico e senza nessuna autorizzazione necessaria a svolgere attività di ballo o pubblico spettacolo. Eppur basterebbe copiare dalle città che da decenni affrontano questi problemi.E allora non facciamola finire questa "Estate"!Restiamo in attesa di risposte.Nel mentre rassicuriamo tutti e tutte che non faremo sconti e che saremo spina nel fianco per chiunque pensi che la logica del profitto possa prevalere sulla tutela del bene comune. Saremo supporto per tutti coloro che vogliono investire per Giovinazzo e per tutti i giovinazzesi.Ricordiamo, ancora una volta, all'amministrazione prima e alla città poi, che'augurio è che, come successo nelle scorse settimane, nessuno debba più trovarsi a passeggiare sul nostro meraviglioso lungomare, sfigurato da WC al piano strada e discariche a cielo aperto, o nel nostro bellissimo centro storico, sentendosi ospite di una città e privato dei più elementari diritti. Non è stato un bel vedere, ci ha disgustato! E non deve più succedere.Adesso il sindaco pensi a questa infinita "Estate", a ciò che è accaduto, senza omissioni… perché non si ripeta!Buona "Estate" a tutti!».Sinistra Italiana Giovinazzo