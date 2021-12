Punti vaccinali per i giovinazzesi: gli orari a ridosso di Capodanno

Sono tantissimi i giovinazzesi che si stanno recando nei vari punti vaccinali dell'Area Metropolitana di Bari per procedere alla somministrazione della terza dose o per iniziare il ciclo vaccinale dei piccoli dai 5 ai 12 anni.Dopo il grande afflusso in primavera ed in estate nei centri di Molfetta e Terlizzi, molti residenti a Giovinazzo si stanno recando nell'hub del quartiere Catino di Bari, situato nella scuola "Falcone", a due passi dall'uscita della strada statale 16 bis San Pio-Catino, che dista da Giovinazzo appena 5 minuti di auto e che si sta rivelando davvero efficiente.Va ricordato che se sono trascorsi 4 mesi dalla seconda dose (o dalla dose unica Johnson & Johnson) è possibile prenotare il cosiddetto "richiamo" sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it Le persone con fragilità possono ricevere la dose aggiuntiva dopo 28 giorni o dopo cinque mesi dall'ultima dose a seconda del tipo di patologia.Di seguito vi proponiamo gli orari di quattro differenti centri, i più vicini a Giovinazzo, nei giorni a ridosso di Capodanno:- Via Salvo D'Acquisto - mercoledì 29, giovedì 30 dicembre: 9.00-13.00 15.00-18.00; venerdì 31 dicembre: 9.00-13.00;- Via Cappella dei Chicoli - mercoledì 29, giovedì 30 dicembre: 9.00-13.00 15.00-18.00; venerdì 31 dicembre: 9.00-13.00;- Via prof. Moschetta - mercoledì 29, giovedì 30 dicembre: 9.00-13.00 15.00-18.00; venerdì 31 dicembre: 9.00-13.00;- via delle Azalee - mercoledì 29 dicembre 8.30 - 13-00; giovedì 30 dicembre 8.30-13.00 - 14.30-18.00 (solo su prenotazione); 31 dicembre 8.30 - 13.00.