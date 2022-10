Puglia meta di Turismo sportivo: Depalma nominato consigliere di Emiliano

Con un apposito decreto del 18 ottobre scorso, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha conferito all'ex sindaco di Giovinazzo,già dirigente della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), nonché delegato ANCI per mobilità sostenibile e i corretti stili di vita, «l'incarico di Consigliere del Presidente per il coordinamento dei progetti connessi al "Puglia Bike Destination: Puglia meta del Turismo sportivo"».L'incarico è già valido, poiché ha avuto inizio dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Si tratta di un ulteriore riconoscimento del Governatore pugliese all'attività di amministratore di Depalma, che ha creduto in tempi non sospetti nella Bike Economy come volano per implementare le presenze sul nostro territorio.