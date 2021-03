Puglia in zona rossa da lunedì 15 marzo

Da lunedì 15 marzo la Puglia diventerà zona rossa. È quanto si apprende da alcune agenzie di stampaIl Ministro della Salute,, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, starebbe per firmare nella serata di oggi, 12 marzo, ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. L'indice di contagio Rt a livello nazionale, nel periodo dal 17 febbraio al 2 marzo è di 1,16, chiaro indicatore di una epidemia in espansione.Passeranno dunque in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte,Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Queste nove regioni si aggiungono a Campania e Molise che restano nel regime di maggiore attenzione con riferimento al contagio da Covid-19.