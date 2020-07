PSR. Laricchia (M5S): «Sostenere l’agroalimentare con i fondi FESR per rimediare ai danni fatti»

«La paralisi dell'intero sistema adottato dalla Regione Puglia, e per essa, dall'Autorità di Gestione, nella gestione del Programma di Sviluppo Rurale è il più grande fallimento di questa Giunta regionale, che ne ha collezionati innumerevoli durante la legislatura. Alla luce anche della crisi della crisi dovuta all'emergenza Covid,Le imprese agricole sono allo stremo e bisogna fare qualcosa per rimediare ai danni fatti».Lo dichiara la consigliera e candidata Presidente del M5S alla Regione Pugliache ha presentato un'interrogazione indirizzata all'assessore Emiliano.«Dopo le bocciature del TAR - continua la pentastellata - che ha annullato la graduatoria della misura più importante del PSR, ovvero la 4.1.a per il sostegno agli investimenti delle aziende agricole e della 6.1, cioè lo strumento di finanziamento e di aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori,ma ancora una volta ha deciso di non presentarsi in audizione in Commissione Agricoltura, mandando avanti i tecnici, quelli a cui anche in diretta tv ha addossato tutte le responsabilità, offendendo l'intelligenza dei pugliesi.Ieri il dottor Nardone ha fatto sapere che si è in procinto di emanare quella per la 4.1.a sulla quale ci si confronterà con il TAR sulle interpretazioni più corrette da dare.Addirittura - incalza Laricchia - per le sentenze che riguardano la presentazione del Durc, i cui criteri sono cambiati in corsa (cosa di cui avevamo denunciato l'illegittimità già a luglio) si ricorrerà al Consiglio di Stato. Perdendo così altro tempo...la sua conclusione.