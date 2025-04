Processione dei Misteri a Giovinazzo: l'itinerario completo

IL PROGRAMMA E L'ITINERARIO

Quest'oggi, 18 aprile, la Chiesa Cattolica celebrerà la Morte di Gesù Cristo. Il Venerdì Santo è il momento centrale del Triduo Pasquale ed a Giovinazzo le celebrazioni sono accompagnate dalle manifestazioni della pietà popolare, il cui culmine è rappresentato certamente dalla processione dei Misteri per le vie della città.La serata più importante dell'anno liturgico si aprirà con l'adorazione eucaristica in Cattedrale sin dalle prime ore del pomeriggio. Dalle 18 alle 19.00 i simulacri si raduneranno in piazza Porto, una novità rispetto agli ultimi anni. La partenza della processione, a cui parteciperanno le autorità civili e militari ed il clero cittadino, è prevista per le 19.30.Questo l'itinerario: piazza Porto, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Lupone da Giovinazzo, piazza San Felice, via Beato Nicola Paglia, piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova), via Agostino Gioia, via Giovannello Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, parco delle Rimembranze e sosta davanti al Calvario; rientro da via Cappuccini in piazza Vittorio Emanuele II dove vi sarà il raduno e l'allineamento finale dei simulacri per la benedizione finale con il Legno Santo.