PrimaVera Alternativa, da questa sera filo diretto con i giovinazzesi

Parte stasera, lunedì 29 marzo,l'appuntamento settimanale con cuiintende raccontare la vita amministrativa e politica cittadina in tempo di pandemia. Un filo diretto con i cittadini che intende accompagnarli nei fatti della politica per i prossimi mesi.Appuntamentoin diretta streaming dalla pagina Facebook del movimento politico ( https://www.facebook.com/primaveralternativa ).- ribadiscono, rivolgendosi a tutti i giovinazzesi -. Anche se non possiamo essere con voi nelle piazze e nei quartieri come facciamo sempre, vogliamo continuare a raccontarvi il nostro impegno e ciò che accade nella vita amministrativa e politica della nostra città.Vi aspettiamo stasera per il primo appuntamento - ricordano dal direttivo guidato da-. Potrete interagire in diretta con noi, ponendo domande, richiedendo. Vogliamo esservi vicini anche in questo momento difficile per tutta la Città, permettendovi di essere sempre aggiornati ed informati e di esprimere liberamente il vostro pensiero», è l'anticipazione.