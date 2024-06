Presentata l'Associazione Extralberghieri di Giovinazzo

Successo per l'iniziativa del 7 giugno scorso in Sala San Felice

Il 7 giugno 2024 si è tenuta presso la Sala San Felice a Giovinazzo, la presentazione dell', la prima associazione che rappresenta il settore extralberghiero nella nostra città (case per vacanza, affittacamere, B&B, locazioni turistiche). La presentazione ha avuto un'ampia partecipazione da parte di gestori di strutture extralberghiere di Giovinazzo, e si è conclusa con un interessante dibattito e domande/risposte tra i partecipanti ed i soci dell'associazione stessa. Alla presentazione, patrocinata dal Comune di Giovinazzo, sono intervenutipresidente dell'Associazione Extralberghieri Giovinazzo, Mario Lacitignola, segretario di Aeg, insieme agli altri membri del consiglio direttivo dell'Associazione, Cinzia Capozza, presidente di Aeg Associazione Extralberghiero Puglia, ed il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito; sono intervenute inoltre le Associazioni dei comuni di Barletta (Barletta Ricettiva), Polignano (Associazione Albergatori Polignano a Mare) e di Trani (Visit Trani).si prefigge di perseguire importanti obiettivi, tra cui:· diffondere e promuovere la conoscenza e il riconoscimento dell'importanza e della potenzialità dell'ospitalità non alberghiera;· informare, educare e formare costantemente gli operatori del settore e gli host;· promuovere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale locale, il territorio e i valori peculiari dell'ospitalità̀ turistica familiare;· promuovere la legalità e il rispetto delle normative;· garantire collaborazione attiva con le istituzioni ed altre associazioni in tema di turismo e accoglienza, e sui temi di sostenibilità, accessibilità degli spazi e fruibilità dei servizi.· offrire una rete di comunicazione tra le strutture associate, al fine di ottimizzare la fruizione delle stesse condividere idee, best practices e convenzioni.«Riteniamo - scrivono dall'associazione - che questa sia un'opportunità preziosa per unire le forze e affrontare insieme le sfide comuni. Siamo certi che questa iniziativa possa facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e risorse tra gli stakeholders, oltre che promuovere la collaborazione con le istituzioni locali per migliorare l'ambiente operativo e rafforzare il legame tra il settore turistico e la comunità. Se siete curiosi di conoscerci, potete scrivere ad extralberghiero.giovinazzo@gmail.com , oppure chiamare i numeri +39 3382739331/ +39 3384541911».