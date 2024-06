Associazione Extralberghieri Giovinazzo, oggi la presentazione

Sarà presentata questo pomeriggio, venerdì 7 giugno, la nuova Associazione Extralberghieri Giovinazzo, che mette insieme imprenditori e gestori di bed&breakfast, case vacanza, appartamenti per locazioni brevi e come affittacamere.L'appuntamento è fissato per le ore 18.00 in Sala San Felice ed all'incontro, patrocinato dal Comune di Giovinazzo, interverranno la presidente di Aep Puglia, Cinzia Capozza, la presidente dell'associazione Associazione Extralberghieri Giovinazzo, Lucia Fontana, e i componenti del direttivo.«Negli ultimi anni – aveva spiegato qualche giorno fa la stessa Lucia Fontana - abbiamo assistito alla crescita della popolarità della nostra Giovinazzo, in un contesto in cui il settore extralberghiero è quello più rappresentativo. Gestire con successo una struttura ricettiva extralberghiera comporta sfide e responsabilità specifiche che richiedono un impegno costante e un continuo aggiornamento da parte dei gestori. Da qui l'esigenza di riunirci in una associazione che agisca in rappresentanza e a tutela del settore extralberghiero e del turista».