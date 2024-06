Nasce a Giovinazzo l'Associazione Extralberghieri

Sarà presentata venerdì 7 giugno, alle 18, presso la Sala San Felice a Giovinazzo, la neonata Associazione che riunisce gli(case vacanze, affittacamere, B&B, locazioni brevi etc..).L'incontro sarà patrocinato dal Comune di Giovinazzo, ed interverranno la presidente di Aep, associazione extralberghiero di Puglia, Cinzia Capozza, la presidente dell'associazione Associazione Extralberghieri Giovinazzo, Lucia Fontana, e i componenti del direttivo.«Negli ultimi anni – spiega Lucia Fontana - abbiamo assistito alla crescita della popolarità della nostra Giovinazzo, in un contesto in cui il settore extralberghiero è quello più rappresentativo. Gestire con successo una struttura ricettiva extralberghiera comporta sfide e responsabilità specifiche che richiedono un impegno costante e un continuo aggiornamento da parte dei gestori. Da qui l'esigenza di riunirci in una associazione che agisca in rappresentanza e a tutela del settore extralberghiero e del turista».Il consiglio direttivo di AEG è composto da Lucia Fontana, Natalina Fiorentino, Mario Lacitignola, Tiziana Carlucci, Maria Gagliardi, Tania De Pinto, Teresa del Rosso, Alessandro Liberio, Angelo Lasorsa.