Preghiera in streaming per i fedeli: i due appuntamenti diocesani del fine settimana

Proseguono gli appuntamenti in streaming con messe e celebrazioni in questo difficile periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus.Lamette quindi a disposizione i suoi mezzi tecnologici per permettere di pregare in Quaresima tranquillamente da casa. Anche in questo fine settimana ci saranno due appuntamenti che vi riportiamo di seguito:Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul sito della Diocesi www.diocesimolfetta.it , sul canale YouTube della stessa diocesi e infine sulla pagina Facebook @diocesimolfetta.Per i fedeli, in un momento storico durissimo, la fede rappresenta un appiglio importante per andare avanti. Non priviamoci in alcun modo di questo. Le celebrazioni sono a portata di clic.