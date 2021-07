Questa sera, 2 luglio, alle ore 20.00, la Parrocchia Sant'Agostino ospiterà, un concerto delche torna ad esibirsi dal vivo a Giovinazzo.Si tratta di una serata a metà strada tra musica e riflessione spirituale che le stesse note indurranno. Il Quartetto Vernè è composto daal violino I,al volino II,alla viola eal violoncello. Con loro, in voce, il sopranoed all'organoIngresso gratuito, consentito fino ad esaurimento posti secondo le normative anti-Covid. L'evento di questa sera è inserito all'interno del programma dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, stilato dal direttivo guidato dal presidente dell'omonima associazione, John Rutigliano, in collaborazione con il parroco don Massimiliano Fasciano.