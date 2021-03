Positivo al virus il 18,87% dei tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore

I nuovi casi suddivisi per provincia di residenza



La situazione attuale in Puglia

Il dato aggiornato di Giovinazzo

I tamponi effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9473 e 1788 (pari al 18.87%) hanno evidenziato altrettanti casi di positività al Covid-19. Una percentuale che continua ad essere preoccupante e che lascia la Puglia in zona rossa scurissima.Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 1.839.926 test, dai quali sono emersi complessivamente 188.737 contagi (il 10.25% del campione totale).561 Area Metropolitana di Bari355 Provincia di Taranto296 Provincia di Lecce286 Provincia di Foggia155 Provincia di Brindisi125 Provincia Bat7 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota14 decessiNella Domenica delle Palme sono stati registrati altri 14 decessi in Puglia, che hanno portato il totale dei morti in regione da inizio pandemia a 4693. Tra i deceduti nelle ultime ore 5 residenti nel barese, 5 nel tarantino, 2 nel brindisino, 2 in Capitanata.Attualmente ci sono 46.880 positivi in regione (1243 in più rispetto al rilevamento del sabato),e 44.842 sono le persone che si stanno curando in isolamento domiciliare. 2038 (+ 33) sono i posti letto occupati nei reparti Covid di Puglia e 234 i pazienti che lottano in terapia intensiva.Le uniche buone notizie arrivano dal fronte dei guariti: sono stati 531 in regione nelle scorse ore, portando il totale da inizio emergenza sanitaria a 137.164.Sono 144 gli attualmente positivi sul territorio cittadino, alcuni dei quali, anche senza patologie pregresse, ospedalizzati. Il totale dei giovinazzesi che hanno contratto il virus da inizio pandemia è salito a 951 e 796 (+29) sono coloro i quali sono riusciti a guarire. Le vittime sono state complessivamente 11 nell'ultimo anno.