Positività o sintomi: cosa fare? Disponibile il nuovo strumento regionale

Sono tanti i cittadini e le cittadine giovinazzesi che in queste settimane sono alle prese con il Covid-19, mai così tanti da inizio pandemia, ma per fortuna nella stragrande maggioranza paucisintomatici. Un contagio spesso arrivato per contatti intrafamiliari, a volte sul posto di lavoro, altre senza apparenti spiegazioni riferite a comportamenti "a rischio".Ma come si può affrontare la malattia senza indicazioni precise?Per rispondere a questa domanda, ricorda l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, la Regione Puglia ha attivato nelle scorse ore uno strumento per orientare l'utenza. Lo si può consultare al link http://rpu.gl/covid-cosa-fare con un opportuno preavviso che, una volta entrati, bisognerà attendere alcuni minuti per il grande traffico.Lo si può consultare in caso di positività al tampone molecolare o antigenico rapido, all'insorgenza di sintomi compatibili con il Covid-19 e se si è stati a contatto stretto con persona positiva. Le risposte sono basate sulle disposizioni nazionali e regionali. e la pagina verrà aggiornata man mano che ci saranno nuove procedure da seguire.