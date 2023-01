Porta Futuro, il 30 gennaio primo appuntamento a Giovinazzo

Lunedì 30 gennaio, alle ore 10:00, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo, in piazza Sant'Agostino 2, si terrà l'inaugurazione del nuovo sportello dinetwork provinciale di job centre nato dall'esperienza di Porta Futuro Bari. A dare il via alle attività, l'evento di presentazione del bando 2023 per il Sevizio Civile Universale destinato alla selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero.Il bando, pubblicato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili con scadenza il 10 febbraio, è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni ed include 1217 progetti a cui aderire in Puglia di cui 398 afferenti all'Area Metropolitana di Bari. Per partecipare all'evento di presentazione (50 posti disponibili), è necessario procedere alla registrazione tramite portale web al seguente link: bit.ly/servizio-civile-universale-giovinazzo L'inaugurazione della sede, alla quale parteciperanno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, l'assessore alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella, e l'assessore all'Istruzione, Cristina Piscitelli, sarà occasione per conoscere i servizi e le modalità di accesso degli stessi offerti dallo sportello di Giovinazzo di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, rete di job centre che connette in modo trasversale Enti, cittadini e imprese con l'obiettivo di mobilitare risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio del mondo del lavoro, dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.