Poesie dialettali e danza sportiva nel sabato di Giovinazzo

L'inevitabile ritardo è dovuto alla continua evoluzione della situazione epidemiologica in città, ma l'Assessorato alla Cultura e Turismo ha varato ugualmente un cartellone di eventi in questa anomala estate 2021.Un cartellone che si era aperto con l'interessante kermesse dellache ha allietato tre serate dal 21 al 23 luglio.Questa sera, invece, sabato 24 luglio, Giovinazzo ospiterà due differenti eventi.Il primo, ve lo avevamo già anticipato in un nostro articolo, si terrà a partire dalle 19.30 all'interno dell'Oratorio "San Giovanni Paolo II" della parrocchia San Domenico, dove avrà luogo la premiazione e la declamazione dei versi della settima edizione del Concorso di poesia dialettale organizzato dallaIl tema su cui i provetti poeti vernacolari si sono confrontati è "Da l'Ambasciéte de Matremonie…o Spenzalizie". La serata sarà intervallata da proiezioni di video che raccontano la Giovinazzo che fu ed il rito del corteggiamento ed al suo interno ospiterà una performance dei due aerografisti Nicola Giotti e Damaride Russi, che delizieranno il pubblico con le loro creazioni "golose".A Levante, invece, in piazzale Leicherdt (in foto), a partire dalle ore 20.00 vi sarà una serata targata, dedicata al ballo ed alla danza sportiva, che tuttavia al suo interno ospiterà la presentazione della campagna estiva di donazione del sangue del gruppo Fratres cittadino.In entrambi i casi non servono prenotazioni o biglietti, ma è importante rispettare le norme anti-contagio volute dagli organizzatori in ossequio alla normativa nazionale.