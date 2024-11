Pistole al peperoncino: nuove dotazioni per la Polizia Locale

Arrivano le pistole al peperoncino per il personale delladi Giovinazzo, un'arma in più per garantire la sicurezza e per difendersi dalle aggressioni. Ilcon una determina ha provveduto all'acquisto di, pistole con spray antiaggressione, eprofessionali autodifesa "pepper gun".Le pattuglie in servizio esterno del comandante del corpo, il commissario superiore, avranno anche la dotazione della pistola che spara peperoncino, un'arma in più per aumentare la sicurezza degli agenti, chiamati spesso a lavorare in condizioni di piena emergenza e che necessitano di strumenti per la propria sicurezza, e anche, per la deterrenza. Tre, quest'anno, le aggressioni subite, in particolar modo nel periodo estivo, nei quotidiani servizi di controllo del territorio.Il primo episodio risale al 16 maggio scorso, quando undel posto - poi arrestato in flagranza di reato - aggredì il comandante del corpo giovinazzese che lo aveva invitato ad indossare il casco protettivo. Il 9 giugno, invece, due baresi di, padre e figlio, poi denunciati, aggredirono fisicamente uno dei due agenti in servizio, mentre l'ultimo caso risale al 21 agosto, quando un, anche lui deferito, tirò una pentola di cibo bollente alla vice comandante.Una serie di episodi che hanno indotto Palazzo di Città a «dotare gli appartenenti al corpo delladegli strumenti di autotutela, aventi scopi e natura esclusivamente difensivi». Un corpo, quello di Giovinazzo, che guarda alla modernità e ad una maggiore presenza nelle forme di presidio del territorio cittadino.