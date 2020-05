Piazza don Tonino Bello, Forza Giovinazzo: «Stiamo dando un'anima alle periferie»

Continua l'opera di restyling dinella periferia nord di Giovinazzo, nel rione Immacolata.In questi giorni l'Assessorato ai Lavori Pubblici sta completando il duplice cantiere per l'allestimento di un'area fitness ed una zona giochi destinata ai più piccoli, con pavimentazione antiscivolo di nuova generazione, come accaduto in Villa Comunale, un misto di gomma e colato.Raschiando per così dire il fondo del barile delle risorse a disposizione, il Comune di Giovinazzo è riuscito a realizzare un campetto di street basket che ha lo scopo, nelle intenzioni degli amministratori, di divenire un'area utilizzata dai più piccoli per avvicinarli ad un bellissimo sport che nella nostra cittadina ha una sua dignità e tradizione e per creare ulteriore socialità nel quartiere.Il finanziamento è giunto dal bando regionaleed insieme a quello per l'efficientamento del PalaPansini, rappresenta nell'idea di Palazzo di Città il completamento del puzzle di opere pubbliche che devono intersecarsi con la mobilità facilitata dalla greenway.«Noi, con l'Assessore ai Lavori Pubblici ed allo Sport Gaetano Depalo - evidenziano da-, stiamo cercando di dare un'anima alle periferie del nostro territorio, riportandole al centro della programmazione e dell'attenzione dell'Ente comunale».«Con la nuova area giochi attrezzata e l'allestimento del campo di street basket - è l'altra sottolineatura della locale sezione -, anche piazza don Tonino Bello riacquista una dimensione più inclusiva e rappresenterà un nuovo centro di aggregazione sociale. Nonostante l'emergenza che stiamo vivendo - chiosano -, i lavori programmati per la nostra città continuano con il solito impegno e senza sosta».