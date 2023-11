Piattaforma devastata dal maltempo: è polemica a Giovinazzo - VIDEO

La piattaforma mobile presenti sul primo tratto del litorale sottostante ila Giovinazzo, sono state semidistrutte dalle mareggiate fortissime che si sono abbattute sulla costa questo pomeriggio, sabato 25 novembre.Si tratta di una parte di esse, che tuttavia non avrebbero dovuto ancora essere lì.All'attacco dell'amministrazione comunale«Siamo senza parole - scrivono su Facebook - per quel che succede sul lungomare Marina Italiana, dove la mancata rimozione delle attrezzature (che secondo normativa, regolamento ed autorizzazione sarebbe dovuta avvenire alla fine della stagione estiva) di una spiaggia concessa ai privati sta provocando i danni e l'inquinamento del nostro mare che documentiamo.Perché l'amministrazione Sollecito non ha vigilato? - è l'interrogativo di PVA - Perché si è "girata dall'altra parte" per non vedere quello che era ed è sotto gli occhi di tutti? E se ha visto, perché è rimasta silente ed inerte? Denunciamo con forza questo scempio e chiediamo che l'amministrazione prenda provvedimenti verso chi, con incuria e spregiudicatezza, ha causato questi danni ambientali», è la presa di posizione che sicuramente solleverà altre polemiche.Intanto nella serata di sabato 25 novembre sono attesi altri temporali su Giovinazzo, con ulteriore abbassamento delle temperature. Aggiornamenti a mezzanotte.