Pezzi d'auto ai piedi di Torre Bonvino

Un'altra discarica a cielo aperto. È quella rinvenuta ai piedi di Torre Bonvino, nelle immediate vicinanze del dolmen di San Silvestro. A scoprirla (denunciando poi l'accaduto alla) sono state leche svolgono un controllo costante del territorio.Il personale dell'associazione di Molfetta, nell'ambito del piano di controllo del territorio finalizzato a prevenire e a reprimere traffici illeciti, ha individuato, a pochi metri dalla strada provinciale 107, un'area adibita a discarica abusiva, su cui sono stati smaltiti illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non consistenti inderivanti dalla manutenzione e dalla riparazione didi diverse marche e modelli.Quest'ennesimo sito abusivo - ed ai piedi diin cattivo stato di conservazione e sommersa da rifiuti di ogni genere, non è la prima volta (in passato furono rinvenuti fra scarti di lavorazioni edili, immondizia e divani, anche, morti ormai da diversi giorni, ndr) - è stato individuato nei pressi di terreni agricoli liberamente accessibili, con notevole pericolo per la salute degli inconsapevoli avventori.L'attività illecita è stata oggetto di una specifica segnalazione da parte del presidenteagli organi competenti al fine di mettere in sicurezza, nel più breve tempo possibile, i territori contaminati e impedire, così, la reiterazione delle condotte illecite.