Tre autovetture danneggiate, ma l'epilogo poteva essere peggiore. Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Giovinazzo, quando l'autista di un autobus extraurbano dellaha perso il controllo del mezzo. L'autobus ha travolto e distruttoin sosta. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.L'episodio è avvenuto alle ore 15.30: il conducente dell'autobus proveniente da via Bari e diretto in piazza Vittorio Emanuele II, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, impattando contro tre auto in sosta (una, unae una, nda), senza causare danni fisici a pedoni e ai passeggeri. Nessuno è rimasto ferito e anche il conducente dell'autobus, seppur sotto shock, non ha riportato problemi fisici.Una fortuna il fatto che al momento dell'impatto, non ci fossero avventori nei pressi delle numerose attività commerciali della zona. Sul luogo, per i rilievi di legge, sono giunti idella: chiusa una corsia di via Bari per consentire la rimozione dell'autobus e di tutti i mezzi coinvolti. Ai militari spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al vaglio pure le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.Laha provveduto ad attivare un autobus sostitutivo: il conducente, che non ha riportato ferite è particolarmente scosso e ancora in stato di osservazione. Non ci sono stati feriti, ma poteva essere una strage" racconta un passante.