Boato nella notte, danneggiato un portone in via Dalmazia

Una boato sordo nella notte appena trascorsa., secondo gli inquirenti, è esploso alle ore 00.30 in via Dalmazia. L'ordigno ha danneggiato il portone di ingresso di, provocando la rottura dei vetri.Il primo intervento, sul posto, è stato dei, allertati dalla sala operativa, i quali hanno constatato come il portone d'ingresso fosse stato parzialmente divelto (a causa della deflagrazione i vetri sono andati in frantumi, nda) in seguito ad un'esplosione che ha svegliato di soprassalto tutto il vicinato. Per fortuna, solo tanta paura per i residenti e per chi a quell'ora ha sentito il forte boato.Delle ulteriori verifiche se ne sono occupati, stamane, i militari dellao, i quali hanno constatato che il danno, al portone, era stato provocato da un ordigno esplosivo, si presumeMa più del danno in sé, è ovviamente preoccupante il segnale lanciato da mani al momento ignote. Le indagini sono in corso per stabilire la tipologia dell'ordigno e per cercare di individuare la natura del gesto.Al momento, gli investigatori non si sbilanciano. Per il momento, dunque, non c'è nulla di certo. Quel che è sicuro è che anche a Giovinazzo avvengono episodi di questo tipo, il più delle volte fatti con