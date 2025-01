Ritrovata una bomba anticarro in una campagna di Giovinazzo

È stata rimossa e messa in sicurezza una bomba anticarro ritrovato in un fondo agricolo di Giovinazzo, sulla complanare della strada statale 16 bis. A segnalare la scoperta, avvenuta ieri mattina, è stata una segnalazione giunta al centralino dellache ha allertato i, prassi corretta per la sicurezza.Gli agenti, intervenuti rapidamente sul posto, in località Misericordia, dopo aver accertato l'effettiva presenza dell'esplosivo, hanno provveduto a circoscrivere e a mettere in sicurezza l'area, in attesa dell'intervento dei militari dell'. Il nastro biancorosso è stato utilizzato per interdire l'intera area «a qualsivoglia soggetto non autorizzato», in attesa dell'arrivo deidella squadra, contattati dalla localeLa, per validi motivi di sicurezza, ha continuato ad interdire il transito nell'area e impedire l'accesso alla campagna, presidiata sino all'intervento dei militari di stanza a Bari. «Dopo un'analisi accurata dell'oggetto», è scritto nella relazione di servizio, glihanno confermato «che si trattava di un ordigno bellico» risalente alla seconda guerra mondiale. Dopo ulteriori accertamenti, i militari hanno accertato che la bomba potesse essere potenzialmente pericolosa.Per questo, dopo essere stata rimossa, è stato definitivamente messa in sicurezza, previo consenso della. La sinergia operativa tra laha consentito di condurre a termine brillantemente l'intervento, a poche ore dal ritrovamento dell'ordigno.