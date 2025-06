Pasquale Misurelli è Cavaliere al Merito della Repubblica italiana

Non solo il simbolo della grande epopea dell'AFP Giovinazzo di hockey su pista,Anche un'altra personalità che si è distinta, in ben altro campo, ha ricevuto il 29 maggio scorso, nel Castello Svevo di Bari, un'altra onorificenza, quella diSi tratta dinato il 3 febbraio del 1964, per anni Sostituto commissario della Polizia di Stato (lo ricordiamo in Sala San Felice il 16 novembre 2023 tenere una lezione dal grande valore sul codice della strada agli studenti giovinazzesi), oggi in quiescenza, un vero servitore della Repubblica, uomo dalla grande dirittura morale ed affabilità.Un esempio per la sua famiglia, certamente, che era a Bari per la consegna, ma anche e soprattutto per una comunità intera che lo ha sempre visto come un riferimento per quel che concerne il rispetto delle regole. Un uomo sobrio, capace di dedicare la sua vita allo Stato,. Presente alla consegna dell'onorificenza il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.L'istituzione dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana risale alla Legge 3 marzo 1951, n. 178, ed è solitamente destinato a coloro i quali si sono particolarmente distinti verso la nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche, ma anche nelle attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.Tra i Cavalieri, dal 29 maggio, c'è anchea cui vanno le congratulazioni della nostra redazione.