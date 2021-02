Partono da oggi le vaccinazioni dei 1530 over 80 di Giovinazzo

Difendere loro, soprattutto loro, ritenuti da medici ed esperti la fascia più esposta della popolazione al Covid-19.Partono da oggi in tutta la Puglia ed anche a Giovinazzo le vaccinazioni per glidopo settimane in cui le farmacie cittadine sono state impegnatissime nel registrare le prenotazioni. In tanti si vaccineranno nelle strutture di tutta la zona di competenza della ASL Bari, quindi anche fuori Giovinazzo; molti sono stati dirottati ad esempio su Bitonto o Molfetta. Altri, che invece non possono deambulare, potranno ricevere le dosi in casa, grazie a personale esperto e con tutti i protocolli di sicurezza del caso.In Puglia sono circagli anziani che hanno prenotato il vaccino in questa seconda fase, dopo che i primi erano stati somministrati a coloro i quali sono ospiti delle residenze socio-assistenziali.Le prenotazioni erano state apertee per via di un sistema piuttosto lento, ci sono voluti diversi giorni per soddisfare quasi tutti i richiedenti. Farlo telefonicamente, mezzo più semplice per persone over 80, è sembrato ai più davvero arduo e su questo bisognerà lavorare.Le persone al di sopra degli 80 anni sono circae quindi ci sarà bisogno di un'ulteriore spinta in avanti per permettere a tutti di essere vaccinati. «Continueremo a lavorare per raggiungere e vaccinare quanti più pugliesi possibile utilizzando al massimo tutte le dosi di vaccino che riceveremo nelle prossime settimane», ha annunciato l'Assessore alla Sanità,Agli anziani verrà somministrato il siero Pfizer o Moderna, come da indicazioni del Ministero.