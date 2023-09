Cancro del pancreas: cosa aspettarsi dalle terapie avanzate?

IL PANORAMA DEGLI STUDI CLINICI

Questa frase, pronunciata dal personaggio di Tommy Lee Jones nel film "Space Cowboys", riassume molto bene da un lato la scarsa consapevolezza delle funzioni fisiologiche di un organo vitale, dall'altro la chiarezza con cui una diagnosi di tumore pancreatico si associa a scarse prospettive di sopravvivenza a lungo termine. Infatti,che da qui ai prossimi anni potrebbero (auspicabilmente) cambiare la situazione.Ne parliamo con il dott. Dario Sannino , Global Quality Compliance Director di una multinazionale farmaceutica svizzera operante nel settore delle biotecnologie, che ha maturato esperienza in Olanda in ambito terapia genica e cellulare."Quella del pancreas è una delle neoplasie dalla prognosi peggiore e purtroppo, secondo gli autori della review citata,. I più recenti dati dell'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) indicano una stima di, e a preoccupare di più è la sopravvivenza a cinque anni dalla scoperta che supera di poco più il 10%.ma quando la malattia è in fase metastatica le opzioni di cura si riducono alle cure palliative. Appare evidente la necessità di integrare l'armamentario terapeutico a disposizione degli oncologi e"Secondo quanto riportato nella review pubblicata da un team dell'Università di Tolosa, a testimonianza della difficoltà di traghettare nuove ed efficaci soluzioni di trattamento verso le fasi finali di valutazione. Sebbene alcuni dei triadescritti - come quello riguardante TNFerade, basato sulla capacità di un vettore virale di veicolare il gene del TNF-alfa (Fattore di Necrosi Tumorale-alfa) direttamente nelle cellule del tumore - partissero da premesse intriganti, non tutti hanno superato la prova dell'efficacia,(la maggior parte dei quali riguardante vaccini e processi di ingegnerizzazione di linfociti T o Natural Killer)."Come può esistere un vaccino contro il cancro? Per comprendere meglio cosa significhi utilizzare i vaccini per prevenire il cancro occorre rievocare il significato di un vaccino, che è quello di stimolare una risposta da parte delle cellule del sistema immunitario. Perciò,. In pratica, il vaccino consentirebbe al sistema immunitario di riconoscere certe strutture della cellula tumorale per scatenare contro di essa una pronta risposta. Un esempio di questo genere di vaccini è dato dalle cellule di cancro del pancreas prelevate dal paziente e modificate per secernere il fattore di crescita delle colonie di granulociti e macrofagi (GM-CSF): agiscono attivando le cellule dendritiche e incrementando la presentazione dell'antigene che le cellule B e T possono prendere a bersaglio. In aggiunta, la strategia promuove la citotossicità mediata da cellule dipendente da anticorpi e l'attività delle cellule citotossiche attivate dall'Interleuchina-2 (IL-2)."Tra le sostanze prodotte da certi tipi di tumore al pancreas ci sono anche HER2, KRAS - al centro di una ricerca preclinica condotta dalla biotech Moderna Therapeutics, che ha sviluppato una robusta esperienza neicontro il COVID-19 - e la, su cui i ricercatori hanno concentrato la loro attenzione con la produzione di terapie a base di cellule CAR-T "Sono già state riportate possibili indicazioni di utilizzo dima, in questo caso come nei precedenti descritti,. Infatti, un significativo ostacolo allo sviluppo di queste tecniche nell'oncologia solida è legato al rischio di generare una risposta eccessiva (o eccessivamente scarsa) in relazione ai frammenti di antigeni scelti. Pertanto, i ricercatori stanno valutando la possibilità di realizzare costrutti bi-o tri-specifici, capaci di; parallelamente stanno studiando l'ingegnerizzazione di altre componenti del sistema immunitario come le cellule Natural Killer (NK)."La strategia dei geni suicidi prevede di. Potremmo immaginarla come una strategia kamikaze su cui molti gruppi di ricerca stanno indagando ma che, per il momento, rimane confinata alla prime fasi di sviluppo (soprattutto I e II). Diversamente,nasce dall'osservazione di alcune regressioni tumorali successive a un'infezione virale. In molte neoplasie, infatti, il microambiente tumorale risulta immunosoppresso configurandosi pertanto come un terreno ideale per la penetrazione dei virus che, distruggendo le cellule tumorali, suscitano un'infiammazione localizzata; in tal modo questa contribuisce a richiamare l'attenzione del sistema immunitario.. La speranza è che (presto) essi possano progredire e giungere al letto dei pazienti.Ognuno degli approcci descritti identifica una possibilità di. È difficile sapere se ognuno di essi si trasformerà in una nuova terapia e, soprattutto, quando ciò accadrà ma da tutti giungeranno competenze fondamentali per il progresso della medicina. Al contempo però è fondamentale non trascurare lo sviluppo di nuovi biomarcatori per stratificare i pazienti e comprendere meglio le caratteristiche del tumore, così da sperare di mettere a punto contro di esso terapie sempre più mirate e risolutive".